Stand: 07.02.2025 18:00 Uhr Greifswalder FC will dritten Heimerfolg in Serie

Der Fußballregionalligist Greifswalder FC kann am Sonnabend den dritten Heimerfolg in Serie erreichen. Im Volksstadion in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist der SV Babelsberg zu Gast. Für Greifswalds Trainer Markus Zschiesche ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Für die Babelsberger stand Zschiesche bei insgesamt 75 Spielen an der Seitenlinie.

Wildcats wollen vierten Sieg in Serie

Die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats können sich am Sonnabend den vierten Sieg in Folge holen. Zu Hause empfangen sie den SV Energie Cottbus. Die Gastgeberinnen gehen als klare Favoriten in die Partie. Sie stehen auf Tabellenplatz drei in der zweiten Bundesliga Nord und konnten in 14 Spielen 10 Siege einfahren. Die Gäste aus Cottbus reisen dagegen als Tabellenletzte an.

Stralsunder HV auswärts gefordert

Für die Handballer des Stralsunder HV (Landkreis Vorpommern-Rügen) geht es am Sonnabend darum, den Anschluss an die oberen Tabellenplätze in der dritten Liga Nord-Ost zu halten. Auswärts geht es für sie zum TSV Altenholz bei Kiel. Nach nur einem Sieg aus drei Spielen in der Rückrunde wollen die Stralsunder zurück in die Erfolgsspur.

