Greifswalder FC verliert Flutlichtspiel gegen BFC Dynamo

Der Greifswalder FC hat das Flutlichtspiel am Dienstagabend gegen den BFC Dynamo mit 1:2 verloren. Der Vorjahreszweite der Regionalliga Nordost lag bereits zur Pause mit 0:2 hinten. Die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs begann die zweite Hälfte mit viel Druck. Der Anschlusstreffer von Manske in der 83. Minute kam allerdings zu spät. Nach vier Pflichtspielsiegen in Folge gab es damit vor mehr als 2.600 Zuschauern im Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die erste Niederlage. Der GFC verpasste somit den vorübergehenden Sprung auf Platz zwei und hat mit insgesamt zwölf Punkten nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Berliner. Tabellenführer ist Carl Zeiss Jena mit 18 Punkten. Schon am Freitag ist der Greifswalder FC erneut gefordert. Beim Auswärtsspiel in Zehlendorf wird aber Cheftrainer Fuchs fehlen. Er sah nach 80 Minuten gegen den BFC die gelb-rote Karte.

