Stand: 01.10.2024 18:57 Uhr Greifswalder FC: David Wagner nicht mehr Geschäftsführer

David Wagner ist nicht mehr Geschäftsführer des Greifswalder FC (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Darauf hätten sich beide Parteien am Montag nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen verständigt, hieß es vom Verein. Wagner habe den Verein gebeten, seinen Vertrag zum Saisonende hin aufzulösen, um mit seiner Familie in seine Heimat zurückkehren zu können. Daraufhin entschied sich der Verein, David Wagner vorzeitig freizustellen, damit die Planung für die laufende und kommende Saison strategisch weitergeführt werden könne. Wagner war seit März 2022 beim Greifswalder FC als Geschäftsführer Sport tätig. Wagner habe den Verein auf sportlicher Ebene enorm weiterentwickelt und das Team zu einer Spitzenmannschaft in der Regionalliga Nordost gemacht, so der Vorstandsvorsitzende Heiko Jaap.

