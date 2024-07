Stand: 07.07.2024 11:05 Uhr Greifswalder Cheerleader holen den EM-Pokal

Die Erwachsenen-Mannschaft der Cheer Company Greifswald hat bei der Meisterschaft der European Cheerleading Association in Wiesbaden am Samstag den Europameister-Titel geholt. Bei dem Wettbewerb gibt es mehrere Kategorien, die Greifswalder sind in der "Master Group Stunt Mixed" angetreten. Das Team war bereits im Mai Deutscher Meister geworden. Auch der Greifswalder Nachwuchs war erfolgreich. Das Team in der Alterklasse bis 18 Jahren ist Vize-Europameister geworden. Am Sonntag stehen noch weitere Wettbewerbe bei den Junioren bis 12 Jahren an. Insgesamt gingen fast 200 Gruppen unterschiedlicher Altersklassen an den Start.

