Greifswald: "radio 98eins" feiert 20. Geburtstag

Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) das Bürgerradio "radio 98eins". Am Mittwoch wurde der Geburtstag mit einem Empfang gefeiert. Das Jubiläum wurde zum Anlass genommen, die Kooperationsvereinbarung zwischen der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern und dem Verein zu erneuern. Diese regele die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren, so Bert Lingnau, , Direktor der Medienanstalt MV: "Das Programm ist – als seriöses Rundfunkangebot für Greifswald und Umgebung – ein Juwel. Interessierte können hier eigene Sendungen produzieren oder sich bestehenden Formaten anschließen. Medienkompetenz wird vermittelt." Seit zwei Jahrzehnten stehe "radio 98eins" als einziges, vollkommen ehrenamtlich betriebenes Programm in der Region für unabhängigen Journalismus, lokale Kultur und ein starkes Gemeinschaftsgefühl, teilte die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Zudem bringe sich der Verein durch verschiedene Veranstaltungen aktiv in das Leben vor Ort ein und diene als Brücke zwischen Universität und Stadt.

