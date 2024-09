Stand: 24.09.2024 17:12 Uhr Greifswald University Club verleiht Forschungspreise

Der Research Award soll in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) herausragende Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft würdigen. Denn nur diese Verknüpfung schaffe Wettbewerbsfähigkeit auf globalen Märkten, so Laudator Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit. Das gelte auch für Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Preis wird seit 2013 vom Greifswald University Club verliehen.

Genforscherin bekommt "Junior Award"

In der Kategorie "Senior Award“ bekam Professor Klaus-Dieter Weltmann für seine anwendungsorientierte Spitzenforschung und deren Transfer in die Wirtschaft. Er ist seit 2003 Leiter des Leibniz-Institutes für Niedertemperatur Plasmaphysik (INP), das sich international durch Grundlagenforschung etabliert hat. Neben Industrieforschung hat Weltmann neue Disziplinen entwickelt. Er gilt als Pionier der Plasmamedizin. Einer seiner größten Erfolge war der erste als Medizinprodukt zugelassene Plasmajet zur Behandlung chronischer Wunden.

Preisträgerin in der Kategorie "Junior Award“ ist Dr. Katharina Hoff vom Institut für Mathematik und Informatik der Universität Greifswald. Die Forscherin hat sich mit der Identifizierung von Genen und deren Funktionsbestimmung auseinandergesetzt. Auf dieser Grundlage können zum Beispiel Schaderreger in der Landwirtschaft früh erkannt werden.

