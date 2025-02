Stand: 18.02.2025 07:05 Uhr Greifswald: Podiumsdiskussion "Jugend fragt - Politik antwortet!"

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) können Kinder und Jugendliche am Dienstagnachmittag direkt mit Bundestagskandidaten ins Gespräch kommen. Unter dem Motto "Jugend fragt – Politik antwortet!“ können die jungen Teilnehmer ihre Themen direkt mit den Politikern diskutieren. Mina Dressler, jugendpolitische Koordinatorin des Stadtjugendring Greifswalds, will Jugendlichen mit der Veranstaltung eine Stimme geben: "Ihre Meinungen und Wünsche sind für die Gestaltung der Zukunft genauso wichtig wie die der Erwachsenen.“ Ziel der Organisatoren ist, dass die Veranstaltung einen Raum für offene und respektvolle Gespräche zwischen der jungen Generation und den Politikern schafft.

