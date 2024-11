Stand: 13.11.2024 08:45 Uhr Greifswald: Neue Vortragsreihe zum Klimawandel

Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Hanse- und Universitätsstadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aus? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich eine neue Vortragsreihe im Greifswalder Rathaus. Zum Auftakt berichtet der Leiter des Lehrstuhls für Angewandte Zoologie und Naturschutz an der Universität Greifswald, Prof. Dr. Gerald Kerth, in einen Vortrag über die sichtbaren Veränderungen des Klimawandels auf die Tierwelt. Im Anschluss daran erläutern Mitarbeitende der Stadtverwaltung, wie sich der Klimawandel in Greifswald auswirkt und geben einen Überblick über bereits umgesetzte sowie geplante Maßnahmen, mit denen die Stadt dem Klimawandel begegnet. Am kommenden Mittwoch geht die Veranstaltungsreihe weiter.

Inforeihe "Klimawandel und seine Folgen" Vorträge im November 2024

Bürgerschaftssaal im Rathaus • 17:00 Uhr



13.11.2024

Klimawandel und Tierwelt – sichtbare Veränderungen

Prof. Dr. Gerald Kerth, Universität Greifswald

Klimawandel in Greifswald – Veränderungen und

Herausforderungen · Dr. Juliane Brust-Möbius und

Dr. Stephan Braun, Abteilung Umwelt- und Naturschutz

__________________

20.11.2024

Ökologisch Gärtnern in Zeiten des Klimawandels –

Artenreiche Naturgärten – Schritt für Schritt zu

natürlicher Vielfalt · Morgana Wätjen, Natur im Garten MV

__________________

27.11.2024

Bauliche Möglichkeiten zur Anpassung an den

Klimawandel · Annette Suermann, Architektin

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 13.11.2024 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald