Greifswald: Kommunale Wärmeplanung für gesamtes Stadtgebiet

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) startet ihre kommunale Wärmeplanung für das gesamte Stadtgebiet mit einem regionalen Partner. Mit der Unterzeichnung eines Vertrags mit der Theta Concepts GmbH aus Rostock wurde nun der offizielle Startschuss für das Projekt gegeben. Nach Angaben der Stadt sei es das Ziel, eine nachhaltige, sozial verträgliche und treibhausgasneutrale Wärmeversorgung für Greifswald zu entwickeln, die ausschließlich auf erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme basiert. Das Vorhaben soll im besten Fall bis zum Jahr 2035 umgesetzt sein, so die Stadt weiter. Die Erarbeitung des Konzeptes übernimmt die Rostocker Firma Theta Concepts GmbH. Sie wurde 2022 von Ingenieuren gegründet und hat sich auf die Analyse und Planung von Wärme- und Energiesystemen spezialisiert. Das junge Unternehmen hat bundesweit bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt, darunter die kommunalen Wärmepläne für Städte wie Rostock, Leipzig und Neubrandenburg.

Kommunale Wärmeplanung wird künftig Pflichtaufgabe für Gemeinden und Ämter

Um die Wärmeplanung umzusetzen, erstellen Stadt und Projektpartner zunächst eine Ist-Analyse: welche Arten von Wärmeversorgung gibt es in welchen Stadtteilen. Sie betrachten sämtliche Gebäude, also auch Unternehmen und Einrichtungen sowie Wohnhäuser. Anschließend ermitteln sie, welche Potentiale es gibt, Energie zu sparen und mit welchen Maßnahmen dieses Ziel erreicht werden kann. Etwa 70 Prozent der Wohnungen in Greifswald werden schon jetzt mit Fernwärme versorgt. Die soll zukünftig auch auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

