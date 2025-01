Stand: 25.01.2025 10:33 Uhr Greifswald: Gospelkombinat sorgt seit 20 Jahren für himmlische Klänge

Das Greifswalder Gospelkombinat Nordost (Landkreis Vorpommern-Greifswald) feierte sein 20-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert. Mit zehn Mitgliedern hat der Chor 2005 begonnen. Mehrere hundert Mitglieder haben in den vergangenen Jahren in dem Chor gesungen. Das Jubiläumskonzert in der Greifswalder Jacobikirche dauerte zwei Stunden, der Gospelchor präsentierte seine besten Stücke – auch zum mitsingen. Höhepunkte war dann zum Abschluss der bekannte amerikanische Gospelsong "When the Saints Go Marching In".

