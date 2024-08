Stand: 19.08.2024 06:45 Uhr Greifswald: Goethestraße wegen Bauarbeiten für eine Woche dicht

Autofahrer müssen sich in Greifswald (Landkreis-Vorpommern-Greifswald) auf Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt einstellen. Die Stadt saniert eine Woche lang die Goethestraße zwischen der Europakreuzung (Platz der Freiheit) und der Stephaniestraße. Bis Freitag ist die Straße deswegen voll gesperrt. Nach Angaben einer Stadtsprecherin wird die vorhandene Deckschicht abgefräst und eine neue Asphaltschicht aufgebracht. Die Kosten der Bauarbeiten betragen rund 160.000 Euro.

Weite Umwege für Autofahrer

Die Hauptumleitung führt über die Schönwalder Landstraße, Gützkower Landstraße, Osnabrücker Straße in Richtung Bahnhof. Für den Umweg müssen Autofahrer deutlich mehr Zeit einplanen. Auch die Buslinien werden umgeleitet. Die Linie 2 in Richtung ZOB wird über die F.- Mehring-Straße / Gützkower Straße umgeleitet. Zudem entfallen die Haltestellen in Richtung ZOB „Stellingstraße“ und „Goethestraße“ ersatzlos. Für Fußgänger und den Radverkehr ist die Goethestraße ebenfalls während der Bauphase gesperrt. Sie können stattdessen die Wallanlagen nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald