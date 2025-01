Stand: 12.01.2025 08:00 Uhr Geplanter Gewerbepark in Jarmen: Reges Interesse von Investoren

Die Stadt Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verhandelt mit mehreren Unternehmen, die sich womöglich im geplanten Gewerbepark an der A 20 ansiedeln wollen. Darunter seien sowohl deutschlandweit tätige Logistikunternehmen als auch ortsansässige Betriebe, die sich vergrößern wollen, sagt Bürgermeister André Werner (Freie Wählergemeinschaft). Eine große Supermarktkette will direkt an der Landesstraße eine neue Filiale bauen. Mit dem Interesse sei er durchaus zufrieden, so Jarmens Bürgermeister.

Straße und Leitungen müssen gebaut werden

Unterdessen läuft für das Gebiet noch die zweite Beteiligungsrunde für die Träger öffentlicher Belange, wie Naturschutzbehörden. Die müssen gehört werden, damit aus dem Ackerland ein Gewerbegebiet werden kann. Bürgermeister André Werner hofft, dass dieser Prozess so schnell wie möglich abgeschlossen ist, damit die Stadt für die Interessenten Baurecht schaffen kann. Im Laufe des Jahres soll der künftige Gewerbepark erschlossen werden. Es müssen eine Zufahrtsstraße gebaut und Versorgungsleitungen gelegt werden. Wie viel das alles die Stadt Jarmen kosten wird, werden erst die Planungen zeigen, heißt es aus dem Rathaus. Im Jahr 2024 hat die Stadt bereits mehr als 200.000 Euro investiert, um die Fläche von den Resten einer ehemaligen Kleingartenanlage zu beräumen.

