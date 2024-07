Stand: 18.07.2024 18:17 Uhr Für 28.000 Euro: Kanzel der Ewald-Kirche in Bodstedt wird saniert

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) fördert die konservatorisch-restauratorischen Arbeiten an der Kanzel der St. Ewald-Kirche in Bodstedt bei Fuhlendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit 28.000 Euro. Der transparente Überzug auf den Flächen der hölzernen Kanzel hat sich im Laufe der Zeit verbräunt. Die ursprüngliche Farbigkeit wird dadurch verfälscht. Laut DSD sind außerdem größere Schäden an der Kanzelhaube entdeckt worden. Die Krone auf der Spitze der Kanzel wurde durch Insekten teilweise zerstört. Die Befestigungseisen des Kanzelkorbes in der Wand sind durch die Korrosion stark geschädigt. Sie sprengen dadurch das Mauerwerk der Nordwand. Der Backsteinbau wurde im Jahr 1463 errichtet und 1785 nach Westen erweitert. Die Kanzel stammt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Kirche ist laut DSD ein altes Seezeichen und war früher Wallfahrtskirche, Fischer- bzw. Seefahrerkirche direkt am Bodden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen