Stand: 20.07.2024 10:44 Uhr Freiwillige Feuerwehr Karlshagen hat ein neues Hubrettungsfahrzeug

Bei einem großen Fest bei der Freiwilligen Feuerwehr in Karlshagen auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wurde die F32 TLK in Betrieb genommen. Mit diesem Hubrettungsfahrzeug erweitern sich für die Freiwillige Feuerwehr die Einsatzmöglichkeiten. Das in wesentlichen Teilen neu konzipierte Teleskopmastfahrzeug mit 32 Metern Rettungsarbeitshöhe hat keine Notabstiegsleiter, sondern einen kompletten Leiterpark nach Norm, so Florian Stahlkopf, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. In engen Straßen lässt sich der Teleskopmast um 84 Grad aufrichten, dadurch sind noch geringere Abstände zu Gebäuden möglich. Der geräumige Korb kann um mehr als 50 Grad nach links und rechts geschwenkt werden, so dass Fenster und Balkone bündiger erreicht werden.

Auch an schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar

Bei Einsätzen an steilen Straßenböschungen, Baugruben, Brücken, Kaimauern sowie Ufern von Flüssen und Seen reicht die F32 TLK mit ihrem Korb bis fünfeinhalb Meter unter Straßenniveau hinab. Wenn also beispielsweise ein verunglückter Pkw am Fuß einer steilen Böschung liegt, können Einsatzkräfte und schwere Ausrüstung rasch nach unten gebracht werden und später der Patient auf einer Trage schonend nach oben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 20.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald