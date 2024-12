Stand: 04.12.2024 13:40 Uhr Ferndinandshof: Polizei stellt Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz sicher

In Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei eine verbotene Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz am ehemaligen Speicher sichergestellt. Wer die Fahne dort aufgehängt hat, ist noch unklar. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82 0, an jede andere Polizeidienststelle oder auch an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

