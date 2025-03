Stand: 16.03.2025 16:54 Uhr Falsche Navi-Ansage: Auto fährt sich an Strand auf Usedom fest

In Loddin auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat sich am Sonntagmorgen ein Auto am Strand festgefahren. Wie ein Hörer von NDR 1 Radio MV berichtete, hatte der Fahrer aus Berlin offenbar dem Navigationsgerät vertraut und war an einem Hotel vorbei direkt in den Sand gefahren. Ein Landwirt aus der Region half dem Autofahrer aus der Klemme und schleppte das Auto wieder auf die Straße.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.03.2025 | 17:00 Uhr