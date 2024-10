Stand: 14.10.2024 08:03 Uhr Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Züssow und Swinemünde

Wegen Bauarbeiten müssen sich Bahnreisende in Vorpommern auf Einschränkungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, fallen in dieser Woche einige Zugverbindungen auf der Strecke RE23 Züssow - Ahlbeck - Swinemünde aus, weil auf den Abschnitten gebaut wird. Unter anderem werden in Ückeritz Weichen ausgewechselt, heißt es. Deswegen setzt die Bahn bis Freitag Busse zwischen Zinnowitz/Koserow und dem Seebad Heringsdorf/Ahlbeck Grenze ein. Diese haben jedoch andere Abfahrtszeiten als die Züge. Reisende sollten sich daher vor Fahrtantritt über die Zeiten informieren, so die Deutsche Bahn. Die Busse enden und beginnen abweichend in Swinemünde und halten dort zusätzlich. Außerdem liegen die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich, so die Bahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 14.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald