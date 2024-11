Stand: 08.11.2024 08:34 Uhr Einfamilienhaus in Benz auf Usedom in Brand geraten

In der Gemeinde Benz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht zu Freitag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Der 55-jährige Bewohner des Hauses sowie sein Hund konnten unverletzt gerettet werden. Insgesamt 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Mellenthin, Pudagla, Benz, Heringsdorf, Ahlbeck und Ückeritz waren über mehrere Stunden vor Ort, um den Brand zu löschen. Nach Angaben der Polizei sei die Brandursache noch unklar. Der geschätzte Gesamtschaden liege bei rund 300.000 Euro. Die Pastorin der Evangelischen Kirchengemeinde Benz/Usedom habe sich um die Unterbringung des Bewohners gekümmert.

