Doppeltes Pech für Autofahrer bei Marlow

Auf der Landstraße zwischen Marlow und Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist in der Nacht ein Mann mit seinem Pkw verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der 35-Jährige wegen einer Handverletzung auf dem Weg ins Krankenhaus in Ribnitz-Damgarten. Dabei sei er von der Straße abgekommen und im Graben gelandet, als er einem Ast ausweichen wollte, heißt es. Die Beamten stellten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,0 Promille fest. So musste der Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Dort ergab ein weiterer Test, dass der Mann auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall erlitt der 35-Jährige keine weiteren Verletzungen. Seine Hand, wegen der er ursprünglich in die Klinik fahren wollte, ist allerdings gebrochen.

