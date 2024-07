Stand: 01.07.2024 07:40 Uhr Dierhagen: Lkw-Fahrer baut Unfälle und flüchtet

In Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein Lkw-Fahrer gleich zwei Unfälle mit hohem Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte er am Sonntagnachmittag mit seinem Fahrzeugheck einen Zaun gestreift und dabei zunächst einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Als er von einem Anwohner darauf angesprochen wurde, soll der 36-jährige weggefahren sein, so die Polizei.

Weiterer Unfall nach 90 Minuten

Gut anderthalb Stunden später kam es zwischen Prerow und Wieck auf dem Darß zu einem weiteren Unfall. Auch hier war der Lkw-Fahrer beteiligt. Er hatte demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke gefahren. Diese wurde laut Polizei auf einer Länge von 25 Metern aufgerissen. Hierbei entstand ein Schaden von gut 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Unfallflucht und Sachbeschädigung. Es gebe beim Fahrer keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit.

