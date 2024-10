Stand: 04.10.2024 18:00 Uhr Der Greifswalder FC will beim Tabellenletzten punkten

Die Handballer vom HC Vorpommern-Greifswald treffen am vierten Spieltag vor heimischem Publikum auf den Ribnitzer HV. Die Greifswalder sind derzeit auf Tabellenplatz fünf, die Ribnitzer auf Platz sieben. Nach dem Derbysieg vergangenes Wochenende gegen den HSV Grimmen, gehen die Greifswalder mit ordentlich Rückenwind in das Duell. Das Spiel in der Handball-Oberliga MV wird in der Mehrzweckhalle in Greifswald ausgetragen. Anpfiff ist Samstagabend um 19 Uhr. Der Greifswalder FC ist am elften Spieltag auswärts in der Fußball-Regionalliga Nordost gefragt. Am Sonntag treffen sie auf den VFC Plauen - den aktuell Tabellenletzten. Los geht es um 13 Uhr.

