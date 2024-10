Stand: 07.10.2024 07:45 Uhr Greifswalder FC verliert beim Tabellenschlusslicht

Die Fußballer vom Greifswalder FC kehren mit leeren Händen zurück nach Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Auswärts beim VFC Plauen gab es für die Hansestädter eine 0:2-Niederlage. Bereits nach 24 Minuten musste GFC-Torwart Jakubov das erste Mal hinter sich greifen. Die stark aufspielenden Gastgeber erhöhten in der zweiten Halbzeit durch Will in der 70. Minute auf 0:2. Danach war das Spiel durch. Greifswald steht jetzt auf Tabellenplatz sieben in der Fußball-Regionalliga Nordost. Mit der fünften Niederlage in dieser Saison hat die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs bereits ein Mal mehr verloren als in der gesamten vergangenen Saison.

Vorpommerns Oberligahandballer lassen Punkte liegen

Die Handballer vom HSV Grimmen verloren beim Güstrower HV mit 26:29. Die zweite Mannschaft vom Stralsunder HV kassierte eine Heimniederlage. Am Ende stand es 27:29 gegen die Mecklenburger Stiere II aus Schwerin. Einzig der HC Vorpommern-Greifswald konnte am vierten Spieltag einen Sieg verbuchen. Vor heimischer Kulisse sicherten sich die Greifswalder mit einem 25:21 gegen den Ribnitzer HV den dritten Saisonsieg. Alle drei Teams aus Vorpommern stehen aktuell in der oberen Hälfte der Tabelle der Handball-Oberliga M-V der Männer.

