Der Greifswalder FC gewinnt 4:0 gegen den Bremer SV

Der Greifswalder FC hat mit 4:0 gegen den Regionalligisten Bremer SV gewonnen. Es war der erste Test nach einer Woche Trainingslager in Bargeshagen (Landkreis Rostock) und das dritte Testspiel insgesamt in der Vorbereitung auf die neue Regionalligasaison. Zuvor konnte die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs bereits den SV Kandelin (15:0) und den SV Kröslin (10:0) deutlich besiegen. Die Tore beim Spiel in Plate (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erzielten Soufian Benyamina, Probespieler Charles Kouakou, Mike Eglseder und Neuzugang Lukas Lämmel. Der nächste Test ist am 13. Juli in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) geplant. Gegner ist dann der Regionalligist Phönix Lübeck.

