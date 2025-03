Stand: 01.03.2025 09:49 Uhr Busfahren im Landkreis Vorpommern-Greifswald teurer

Bei vier regionalen Busunternehmen im Landkreis Vorpommern-Greifswald, die in der Kooperationsgemeinschaft Vorpommern organisiert sind, sind die Tickets vom 1. März an teurer geworen. Durchschnittlich sind die Preise für die Fahrkarten bei der Anklamer Verkehrsgesellschaft (AVG), dem Lassaner Omnibusbetrieb Ronny Pasternak, der Usedomer Bäderbahn (UBB) und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG) um 9,8 Prozent gestiegen. Auch die Gebührensätze wurden angepasst, wie etwa die Bearbeitungsgebühren bei Fahrgelderstattungen. Die sind einen Euro teurer geworden und kosten nun drei Euro. Unverändert bleibt der Preis für die VG-Card in Höhe von 48 Euro.

