Stand: 07.02.2025 10:00 Uhr Bundespolizei eskortiert russisches U-Boot vor Rügen

Die Bundespolizei hat auf der Ostsee vor Rügen ein russisches U-Boot eskortiert. Das Schiff hatte sich auf international festgelegten Verkehrswegen bewegt, so ein Sprecher. Diese führen auch durch die deutsche Ausschließliche Wirtschaftszone. Dort sei das U-Boot gesichtet worden. Es seien aber keine Verstöße gegen das internationale Seerecht festgestellt worden. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine überwacht die Bundespolizei nach eigenen Angaben verstärkt den Schiffsverkehr auf der Nord- und Ostsee. Dabei begleite sie regelmäßig auch russische Militär-, Staats- und Forschungsschiffe, so ein Sprecher. Hierbei stimme sich die Bundespolizei mit den nationalen und internationalen Partnern ab. Auch die Luftwaffe wird regelmäßig wegen Militärmaschinen aus Russland gerufen. Zuletzt eskortierten im November Eurofighter aus Laage einen russischen Aufklärer, der ohne Flugplan und Transponder unterwegs war.

