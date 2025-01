Stand: 26.01.2025 13:04 Uhr Brand in Greifswalder Pflegeeinrichtung: Schwerverletzter in Klinik

Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Bewohner am Sonnabend schwer verletzt worden. Das Feuer war gegen Mittag ausgebrochen. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Greifswald hatten Pflegekräfte die brennende Couch und den Bewohner darauf mit einer Decke und Wasser gelöscht. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzungen. Zwei Pflegekräfte mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Insgesamt waren zehn Feuerwehrleute im Einsatz.

