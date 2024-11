Stand: 08.11.2024 08:34 Uhr Brand in Benz auf Usedom: Feuerwehren noch immer im Einsatz

Seit drei Uhr morgens sind fünf freiwillige Feuerwehren im Einsatz, um einen Brand in dem Ort Benz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu löschen. Nach Angaben des Landkreises geriet eine Garage in Brand. Neben den Feuerwehren sei auch ein Rettungswagen im Einsatz. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, ist noch offen. Mehr dazu in Kürze.

