Stand: 13.02.2025 13:56 Uhr Binz: Alkoholfahrt endet am Hotelpfeiler

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein stark alkoholisierter Autofahrer die Pfeiler im Eingangsbereich eines Hotels in Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) touchiert. Die Polizei stellte bei dem Briten einen Alkoholwert von 1,6 Promille fest. Weil der Fahrer nicht aus einem EU-Land kommt, konnte die Polizei den Führerschein vor Ort nicht abnehmen. Deshalb hat die Stralsunder Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe einer vierstelligen Summe angeordnet. Bei dem Unfall verursachte der 50-Jährige einen Gesamtschaden von etwa 200 Euro an seinem Mietwagen und dem Eingangsbereich des Hotels.

