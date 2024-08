Stand: 09.08.2024 14:12 Uhr Bergen: Nach Brand im Traktor Zufahrt zur B196 gesperrt

Im Kreisverkehr Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind bis auf Weiteres die Zufahrten zur Bundestrasse 196 in Richtung Bergen und zur Landesstraße 296 gesperrt. Auf der Landesstraße war gestern ein Traktor mit Ladung in Brand geraten. Infolgedessen ist die Fahrbahn so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr befahrbar ist. Das Straßenbauamt Stralsund arbeitet an einer Lösung, um Zufahrten und Straße zu reparieren, heißt es. Autofahrer, die nach Bergen sowie in Richtung Mönchgut wollen, werden über die B 96 in Richtung Sassnitz bis zur Abfahrt Bergen-Nord umgeleitet. Der Kreisverkehr wurde gebaut, um den Verkehr in Bergen zu entlasten.

