Stand: 15.11.2024 14:01 Uhr Bergen: 87-Jähriger Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Ein 87 Jahre alter Autofahrer flüchtete am Donnerstag in Bergen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vor der Polizei. Die Beamten wollten den Mann kontrollieren, nachdem er trotz Gegenverkehr mit überhöhter Geschwindigkeit in der Ringstraße einen Lkw mit Sattelzug überholte. Dieser konnte einen Unfall nach Angaben der Polizei nur verhindern, weil er sofort bremste. Die Beamten folgten dem Fahrer und forderten ihn via Stopp-Signal auf, anzuhalten. Doch der Fahrer fuhr weiter. Nachdem es den Beamten gelungen war, ihn zu überholen und so zum Anhalten zu bringen, wollte er erneut flüchten. Es gelang ihm allerdings nicht, weil die Fahrertür bereits geöffnet war. Auf Nachfrage, warum er das offensichtlich so riskant überholt hat , gab er an, dass er "nicht hinter dem LKW hinterher tuckern" wollte. Gegen den 87-Jährigen wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gestellt.

