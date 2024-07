Stand: 05.07.2024 09:35 Uhr Beachtennis-Turnier: Elitesportler treten in Ahlbeck an

Auf der Insel Usedom ist ein Beachtennis-Turnier gestartet Hunderte Sportler werden am Strand von Ahlbeck erwartet. An diesem Wochenende werden die Deutschen Meisterschaften ausgetragen. Die Finalspiele sind für Sonntag angesetzt. Am Montag werden die Spielfelder für Amateure freigegeben. Dann darf sich jeder einmal im Beachtennis ausprobieren. Zum Abschluss des Beachtennis Events kämpfen am 13. Juli die 250 besten Spieler aus 21 Ländern um den Pokal im Beach Tennis Cup. Dieser Wettbewerb ist mit 15.000 US-Dollar dotiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.07.2024 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald