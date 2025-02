Stand: 03.02.2025 09:52 Uhr Auf Rügen treiben Elfen, Zwerge und Zombies aus Sand ihr Unwesen

In Prora (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Sonnabend die neue und inzwischen 16. Sandskulpturenausstellung eröffnet worden. In diesem Jahr geht es thematisch ins Reich der Mythen, Sagen und Legenden. Im Glaspalast erwartet die Besucher teils meterhohe Kunstwerke in Form von Elfen, Werwölfen, Zombies, Zwergen und auch die Eiskönigen ist zu sehen. Selbst der Osterhase und das Sandmännchen wurden aus Sand erschaffen. Zum Team gehören 50 Menschen, darunter 35 internationale Künstlerinnen und Künstler. Geöffnet ist die Ausstellung täglich ab 10 Uhr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen