Stand: 08.07.2024 18:59 Uhr Asklepios Klinik Pasewalk: Viele Betten bleiben leer

Knapp die Hälfte der Betten in der Asklepios Klinik Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) werden von Dienstag an bis einschließlich Donnerstag nicht belegt. Grund dafür ist eine Gerichtsentscheidung zum erneuten Streik des Pflegepersonals. Drei Tage lang werden Angestellte, die nicht als Arzt oder Ärztin an der Klinik arbeiten, ihre Arbeit niederlegen. Sie fordern einen höheren Lohn und mehr Urlaubstage. Demnach dürfen von 170 möglichen Betten nur noch 100 mit Patienten belegt werden, so ver.di-Sprecher Friedrich Gottschewski. Die Gewerkschaft wolle so den wirtschaftlichen Druck auf die Klinik erhöhen. Mittlerweile hat die Klinikleitung gegen die Gerichtsentscheidung Berufung eingelegt. Ein Urteil wird, laut Asklepios-Regionalgeschäftsleiter Guido Lenz, am Dienstag vor dem Landesarbeitsgericht Rostock erwartet. Bis dahin werde im Notbetrieb gearbeitet. Das bedeutet, dass unter anderem nicht dringende Operationen abgesagt werden. Wenige Tage zuvor hatte das Sozialgericht Neubrandenburg eine einstweilige Verfügung erlassen, die eine Belegung von Betten während mehrtägiger Streiks regulieren soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.07.2024 | 18:30 Uhr