"Höfe-Herbst" beginnt in Vorpommern: Auftakt in Blesewitz

Den Auftakt macht der Hof Koppe in Blesewitz bei Anklam. Beim Hofladenfest erwartet die Besucher in Blesewitz von 10 bis 17 Uhr Verkostungen regionaler Erzeugnisse, wie Liköre oder Fruchtaufstriche sowie ein buntes Rahmenprogramm. Bereits seit zwei Jahren gibt es im Landkreis Vorpommern-Greifswald das Netzwerk Agratourismus. Darin tauschen sich Landwirtschaftsbetriebe, Touristiker, Verbände und Institutionen regelmäßig aus. Mit dem "Höfe-Herbst" wollen sie ihre Erfahrungen und Ergebnisse auch für Gäste sichtbar- und erlebbar machen. Insgesamt beteiligen sich neun Betriebe bis zum 5. Oktober, darunter die Inselmühle Usedom und die Peeneland Agrar GmbH in Hohendorf.

