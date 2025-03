Stand: 28.03.2025 18:28 Uhr Frühjahrsputz in Vorpommern

Es ist bereits eine lieb gewordene Tradition, der gemeinschaftliche Frühjahrsputz in den Städten und auf dem Land. Im Biosphärenreservat Süd-Ost-Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zum Beispiel sind in acht Gemeinden Freiwillige ab 10 Uhr zum Müll sammeln aufgerufen. Abfallsäcke werden von den Verwaltungen gestellt. Handschuhe und Harken müssten allerdings von zu Hause mitgebracht werden, heißt es im Aufruf des Biosphärenreservats. In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird schon ab acht Uhr fleißig geputzt. Die Stadt hat insgesamt 19 Sammelstellen eingerichtet und versorgt Helfer dort mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifarmen. In Putbus auf Rügen gibt es für die freiwilligen Helfer sogar eine kleine Überraschung: Wer am Vormittag hilft, wird nach dem Müll sammeln bei der Feuerwehr mit Bratwürsten pünktlich zum Mittag belohnt, lockt die Gemeinde.

