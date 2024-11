Stand: 30.11.2024 18:00 Uhr Usedom: Lichterzauber auf dem Baumwipfelpfad

Der Baumwipfelpfad in Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bietet ab sofort ein Lichter-Highlight. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlt er in einem zauberhaften Glanz, so die Tourismus GmbH Usedom. Verbaut wurden demnach 300.000 kleine LED mit einer Kabellänge von rund zehn Kilometern. "Ein Highlight sind auch die Lichtinstallationen als 3D-Figuren auf dem Pfad. Sie sind tolle Kulissen für Erinnerungsfotos", so die Leiterin der Einrichtung, Susanne Maletzki. Bei den LED sei Technik mit geringen Lichtemissionen und einem sparsamen Energieverbrauch installiert worden. Auch hätten die Leuchtmittel keine Auswirkungen auf die Tierwelt und seien mit den wesentlichen Institutionen des Naturschutzes und der Landschaftspflege abgestimmt, heißt es.

