Arbeitsagenturen Vorpommern: Mehr Arbeitslose im Dezember

Im Dezember 2024 ist die Arbeitslosenquote in Vorpommern im Vergleich zum Vormonat wieder gestiegen. So waren im Dezember über 10440 Menschen in Vorpommern-Greifswald arbeitslos gemeldet. Damit lag die Arbeitslosenquote bei 9,2 Prozent. In Vorpommern-Rügen galten im Dezember über 16200 Männer und Frauen bei der Arbeitsagentur Stralsund als arbeitssuchend. Die Arbeitslosenquote machte damit einen Sprung von 8,9 auf 9,8 Prozent.

Im Jahresdurchschnitt waren im vergangenen Jahr im Landkreis Vorpommern-Greifswald rund 10.400 Frauen und Männer auf der Suche nach einer bezahlten Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote lag 2024 durchschnittlich bei 9,1 Prozent. „Angesichts der anhaltenden Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine, der wirtschaftlichen Stagnation und der vorangegangenen Pandemiejahre zeigte sich der Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald sehr robust“, sagt Jana Licht, Geschäftsführerin Operativ der Arbeitsagentur Greifswald.

Arbeitslosenquote in Vorpommern-Rügen 2024 bei 9,2 Prozent

Auch in Vorpommern Rügen sei das vergangene Jahr auf dem Arbeitsmarkt in der Region besser ausgefallen als erwartet: 10.406 Männer und Frauen waren im Durchschnitt der vergangenen Monate arbeitslos gemeldet. Das seien gerade einmal 30 Personen bzw. 0,3 Prozent mehr als im Jahr 2023. Die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt 2024 mit 9,2 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres, heißt es von der Arbeitsagentur Vorpommern-Rügen.

