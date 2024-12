Stand: 03.12.2024 14:00 Uhr Anklamer Jugendliche wählen ihr Parlament

In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind Kinder und Jugendliche von Dienstag bis Donnerstag aufgerufen ein neues Jugendparlament zu wählen. Zur Wahl stehen 15 Mädchen und Jungen. Sie besuchen verschiedene Schulen in Anklam, sind zwischen elf und 20 Jahre alt. Einige von ihnen arbeiten bereits im Jugendparlament mit. Die Wahlurnen stehen an den Anklamer Schulen und in den Jugendeinrichtungen der Stadt. Wählen können alle Kinder und Jugendliche, die in Anklam leben oder dort zur Schule gehen. Sie müssen jedoch mindestens elf und dürfen höchstens 21 Jahre alt sein oder mindestens die 5. Klasse besuchen.

Grillplatz und Trinkwasserbrunnen konnten die Jugendlichen schon durchsetzen

Das Anklamer Jugendparlament gibt es bereits seit sechs Jahren. Es vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen gegenüber der Stadtverwaltung. Seit der Gründung konnten die gewählten Mitglieder zum Beispiel einen öffentlichen Grillplatz an der Peene durchsetzen. Das Jugendparlament hat auch darauf hingewirkt, dass Anklam Mitglied der Initiative "Blue Community" wird. Das heißt, dass die Stadt Trinkwasser als Menschenrecht anerkennt. Deshalb wurde auf dem Markt zum Beispiel ein Trinkwasserbrunnen aufgestellt. Das Anklamer Jugendparlament und die Wahl werden vom Bundesfamilienministerium gefördert, im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!".

