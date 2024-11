Stand: 30.11.2024 12:00 Uhr Anklam: Winterrevue vom Fritz Reuter Ensemble feiert Premiere

Das Fritz Reuter Ensemble aus Anklam bringt seine traditionelle Winterrevue auf die Bühne. Das Thema in diesem Jahr ist Künstliche Intelligenz. 72 Kinder und Jugendliche beleuchten die Vor- und auch die Nachteile, die die Technologie mit sich bringt. Es fängt bei Hilfe bei den Hausaufgaben an und führt bis zu Menschen, die keine Emotionen mehr haben und ferngesteuert durch die Welt laufen. Die Winterrevue "Die gezüchtete Intelligenz" ist eine Mischung aus Schauspiel, Tanz und Akrobatik. Zu sehen ist das Stück bis Ende Dezember im Theater in Anklam und in der Blechbüchse in Zinnowitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.11.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald