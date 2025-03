Stand: 10.03.2025 18:30 Uhr Anklage nach Überfall auf Polizisten in Greifswald

Nach dem Überfall auf einen Polizisten in Greifswald hat die Staatsanwaltschaft Stralsund Anklage gegen zwei Jugendliche, zwei Heranwachsende und einen erwachsenen Mann erhoben. Sie werden beschuldigt, Ende August vergangenen Jahres einen Polizeibeamten und einen Begleiter angegriffen und getreten zu haben, so ein Sprecher der Anklagebehörde. Der Beamte soll mit den Worten "Scheiß Bulle" beschimpft worden sein. Er erlitt eine mehrfache Fraktur des Nasenbeines, sein Begleiter ein Schädel-Hirn-Trauma. Den Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Verhandelt wird vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Greifswald.

