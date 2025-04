Stand: 24.04.2025 16:30 Uhr Peenemünde: Neue Sonderausstellung im Historisch-Technischen-Museum

Das Historisch-Technische-Museum Peenemünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zeigt ab sofort die Sonderausstellung "Das Reichsarbeitsministerium - Beamte im Dienst des Nationalsozialismus". Mit der neuen Ausstellung rückt das Museum die bislang wenig beleuchtete Rolle des Reichsarbeitsministeriums während der Diktatur der Nationalsozialisten. Besucher erhalten Einblicke in das Arbeitsleben der Beamten des Reichsarbeitsministeriums. Zugleich wird deutlich, wie diese Beamten ihre diskriminierende Arbeits- und Sozialpolitik im Dienst der NS-Ideologie umgesetzt haben, so der Kurator der Ausstellung Philipp Aumann. Die Wanderausstellung ist eine Leihgabe des Dokumentationszentrums "Topographie des Terrors" in Berlin. Sie ist bis zum 7. September 2025 in der Turbinenhalle in Peenemünde zu sehen. Die Forschungen rund um das Thema, hat das Arbeitsministerium des Bundes finanziert, um sich kritisch mit seiner direkte Vorgänger-Institution auseinanderzusetzen.

