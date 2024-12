Stand: 06.12.2024 15:00 Uhr Amt Landhagen: Hauptsatzung erneut von Rechtsaufsicht kassiert

Zum wiederholten Mal hat die Rechtsaufsicht des Landkreises Vorpommern-Greifswald Verstöße in der Hauptsatzung des Amtes Lanhagen festgestellt, hieß es Donnerstagabend bei der Amtsausschusssitzung unter dem Tagesordnungspunkt "Informationen des Amtes". Karsten Birnbaum, Bürgermeister von Behrenhoff, hakte an dieser Stelle sofort nachgehakt. Denn auf der Tagesordnung für die nächsten Gemeindevertretersitzung steht bereits das Thema Hauptsatzung drauf. "Könnt ihr gleich wieder runternehmen", so die Verwaltung. Das Problem, jetzt sollen von der Rechtsaufsicht Punkte als Verstoß benannt worden sein, die beim ersten Mal nicht angemerkt wurden, heißt es von der Verwaltung. Es herrschte Einigkeit darüber im Raum, mit dem Problem auf den Landrat zuzugehen. Denn es sollen noch weitere Ämter ähnliche Probleme haben. Heiko Burgas, leitender Verwaltungsbeamter des Amtes, hat in diesem Zusammenhang auf die Ämterbereisung von Landrat Michael Sack (CDU) hingewiesen. Dieser ist nach aktueller Planung am 16. Dezember im Amt Landhagen. Erst für eine Bürgersprechstunde von 16 bis 17 Uhr und im Anschluss für Gespräche mit die Bürgermeister des Amtes. Das wäre eine gute Gelegenheit, so Burgas.

