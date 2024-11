Stand: 29.11.2024 06:30 Uhr A 20 bei Gützkow: Mann baut mit über drei Promille Unfall

Ein 37 Jahre alter Mann muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Nach Angaben der Polizei saß der Mann mit knapp über drei Promille Atemalkoholwert hinter dem Steuer, als er am Donnerstagabend auf der A 20 in Richtung Lübeck unterwegs war. Zwischen den Anschlussstellen Gützkow und Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kam das Fahrzeug zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelplanke. Danach geriet das Fahrzeug nach rechts, durchfuhr rund 200 Meter Straßengraben und blieb letztlich neben der Fahrbahn stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Grimmen Alkoholgeruch fest. Nach einer ersten Kontrolle vor Ort wurde dem Mann in einer nahegelegenen Klinik Blut abgenommen. Zudem wurde sein Führerschein eingezogen. Insgesamt sei ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden, so die Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald