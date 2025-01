Stand: 07.01.2025 18:00 Uhr 400.000 Euro Schaden bei zwei Diebstählen in Vorpommern

In Lüssow (Kreis Vorpommern-Rügen) haben Unbekannte zwischen Silvester und Dienstagmorgen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb einen sogenannten Cultan Injektor gestohlen. Die Täter waren zuvor in den Betrieb eingebrochen. Der Cultan Injektor ist ein Hilfsgerät, mit dem Dünger auf den Acker ausgebracht werden kann. Der Wert des Gerätes liegt nach Angaben der Polizei bei rund 340.000 Euro. Auch in Klein Bünzow (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstagmorgen ein Diebstahl gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei hatten in der Nacht zu Dienstag Unbekannte vom Gelände einer Baumaschinenfirma einen sogenannten Knicklader gestohlen. Zunächst drangen sie gewaltsam auf das Gelände ein und beschädigten dabei den Zaun des Grundstücks. Anschließend entwendeten sie den etwa 2,3 Tonnen schweren Knicklader, vermutlich mit Hilfe eines Universalschlüssels. Der Schaden liegt bei rund 60.000 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei Hinweise von Zeugen.

