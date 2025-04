Stand: 15.04.2025 07:22 Uhr 27. Peeneschwimmen: Anmeldung möglich

Schwimmbegeisterte können sich ab sofort für das 27. Peeneschwimmen "Quer durch Anklam" (Landkreis Vorpommern-Greifswald) anmelden. Der Wettkampf ist für den 16. August angesetzt. Angeboten werden unterschiedliche Etappen: 400, 800 und 1.600 Meter. Die Teilnehmer können sich für mehrere Strecken anmelden. Für die Sicherheit im Wasser sorgt die Wasserwacht Anklam mit ihren freiwilligen Einsatzkräften. 2024 gingen 96 Schwimmer an den Start. In diesem Jahr hofft der Veranstalter, die 100-Teilnehmer-Marke zu knacken. Die Anmeldung ist online möglich über die Website des DRK Kreisverbands Ostvorpommern Greifswald. Schwimmer können sich aber auch noch am Wettkampfmorgen spontan registrieren.

