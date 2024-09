Stand: 07.09.2024 09:11 Uhr Zwei Männer bei Wohnungsbrand in Rostock Lichtenhagen verletzt

Am Freitagabend war im dritten Stock eines Hauses in der Husumer Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei konnte sich der schwerverletzte 57-jährige Mieter noch ins Freie retten. Er wurde zunächst ins Uniklinikum Rostock und später per Hubschrauber in eine Lübecker Spezialklinik gebracht. Ein 53-jähriger Nachbar erlitt eine Rauchgasvergiftung. Er wurde von Feuerwehrleuten mit einer Drehleiter aus seiner Wohnung gerettet. Insgesamt waren drei Rostocker Wehren mit rund 40 Feuerwehrleuten im Einsatz. Auslöser des Feuers war offenbar ein defekter Akku. Die Polizei ermittelt.

