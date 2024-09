Stand: 10.09.2024 09:13 Uhr Zarnewanz bei Tessin: Neustart nach Vogelgrippefall

Knapp 6 Wochen nach einem Vogelgrippefall in Zarnewanz bei Tessin (Landkreis Rostock) steht das Unternehmen vor einem Neustart. Noch diesen Monat sollen die ersten Jungenten auf die Weiden kommen. Rund 6.500 Enten der Dittmarscher Geflügel GmbH & Co KG mussten Mitte August getötet werden. Zuvor war in einer Herde das hochansteckende Virus H5N1 diagnostiziert worden. Das Unternehmen mit Sitz in Brandenburg hält Freilandgeflügel in drei Bundesländern. In diesem Jahr sollte die Produktion verdoppelt werden. Daraus wird nun nichts. Dennoch setzt das Unternehmen auf einen schnellen Neustart. "Die Küken für die Freilandhaltung sind bereits geschlüpft", sagt Geschäftsführer Mirko Pabel in Zarnewanz. So sollen noch rechtzeitig Enten in den Weihnachtsverkauf kommen. Basis dafür sei eine gute Zusammenarbeit mit den Behörden, speziell auch dem Veterinäramt gewesen. Alle erteilten Auflagen seien erfüllt, heißt es.

