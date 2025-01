Stand: 18.01.2025 07:20 Uhr Yacht brennt auf Rostocker Unterwarnow

Am Ostufer der Rostocker Unterwarnow ist in der Nacht zu Sonnabend eine zwölf Meter lange Motoryacht in Brand geraten. Laut Wasserschutzpolizei dauerten die Löscharbeiten an der Steganlage vom Hotel Warnow etwa anderthalb Stunden. Personen waren zum Brand-Zeitpunkt nicht an Bord. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen zum Eigentümer und auch zur Brandursache dauern an. Ein Austritt von Betriebsstoffen konnte während und nach den Löscharbeiten nicht festgestellt werden. Die Yacht ist weiterhin schwimmfähig.

