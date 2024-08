Stand: 30.08.2024 08:57 Uhr Wolhynier-Museum Linstow erhält Geld von der EU

Das Wolhynier-Umsiedlermuseum des Heimatvereins in Linstow (Landkreis Rostock) informiert über Gründe der Migration und den Neuanfang der Wolhyniendeutschen. Jetzt soll genauer über die Umbruchzeit nach dem zweiten Weltkrieg geforscht werden - und darüber, wie sie sich auf die Umsiedler und das Dorf Linstow auswirkte. Fast 90-tausend Euro aus dem LEADER-Programm der EU und dem Landeshaushalt fließen in diese Forschung, informiert der Landkreis Rostock. Die Ergebnisse richten sich vor allem an Schülerinnen und Schüler und sollen auch in der Ausstellung des Freilichtmuseums präsentiert werden. Beim diesjährigen Museumsfest vom 30. August bis zum 1. September wird eine neue Ausstellung eröffnet und der Scheck übergeben. Zum Abschluss gibt es einen Gottesdienst, in dem der Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht wird.

