Warnemünder Woche wieder mit hochrangigen Regatten

Obwohl in der Jugendklasse der "Zoom8" die Weltmeisterschaft ausgesegelt wird, sehen die Organisatoren der Warnemünder Woche den segelsportlichen Höhepunkt bei der Europameisterschaft in der "OK-Jolle". Außerdem im Regattaplan: vier Ranglisten-Regatten in nationalen und internationalen Klassen und drei Rennen für Yachten auf den Seebahnen, wie zum Beispiel Rund Bornholm. Insgesamt wird es 14 Entscheidungen auf der Ostsee vor Warnemünde geben. Dafür hat Sportdirektor Peter Ramcke sieben erfahrene Teams von Wettfahrtleitern am Start, die für die Segler aus aller Welt faire Startbedingungen garantieren sollen. Die Regatten zur 87. Warnemünder Woche werden vom 5. bis 13. Juli ausgesegelt. Und ein Jubiläum wird in diesem Jahr besonders gefeiert: 100 Jahre Warnemünder Segel-Club.

